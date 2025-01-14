Кандидат на пост главы Пентагона заявил о важности поддержки Украины

Администрация избранного президента США Дональда Трампа считает, что конфликт на Украине должен закончиться, заявил Пит Хегсет — выдвинутый господином Трампом кандидат на пост главы Пентагона. При этом он подчеркнул, что избранный президент намерен добиться урегулирования конфликта максимально выгодным для Киева образом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alex Brandon / AP Фото: Alex Brandon / AP

Во время слушаний в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, где рассматривалась кандидатура на должность главы Пентагона, господина Хегсета спросили, планирует ли новая администрация президента «бросить Украину». Пит Хегсет ответил, что это «политическое решение президентского уровня».

«Он совершенно ясно дал понять, что мы бы хотели видеть завершение этого конфликта. Мы знаем, кто является агрессором. Мы знаем, кто хороший парень. Мы бы хотели видеть это настолько выгодным для украинцев, насколько возможно»,— заявил господин Хегсет.

Господин Трамп во время своей пресс-конференции говорил, что планирует завершить украинский конфликт в течение полугода. 12 января советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц заявил о подготовке телефонных переговоров главы США с президентом России Владимиром Путиным. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг эту информацию.

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