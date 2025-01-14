Банкиры забирают свое

Спустя пять лет после отзыва лицензии нижегородского Радиотехбанка с последующим его банкротством суд начал снимать аресты с имущества восьми из двенадцати экс-управленцев и сотрудников кредитной организации, непричастных к ее краху. Ранее они доказали в судах, что исполняли решения правления банка о выдаче фиктивным компаниям необеспеченных кредитов на 2 млрд руб. и выводе векселей через цепочки фирм в офшоры. К субсидиарной ответственности в итоге привлекли четверых бывших членов правления банка, с годами объем убытков сократился с 1,9 млрд до 39 млн руб. Тем временем стоимость выводимого из-под ареста имущества оценена в 4,6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Арбитражный суд Нижегородской области за месяц снял арест с имущества пятерых фигурантов дела о разорении Радиотехбанка, еще два ходатайства об отмене обеспечительных мер в рамках банкротства кредитной организации находятся на рассмотрении, следует из судебной картотеки. Разбирательство касается имущества восьми из двенадцати бывших управленцев и членов совета директоров банка Павла Губкина, Татьяны Левицкой, Светланы Лепендиной, Алексея Петрова, Евгения Суишева, Юлии Сушковой, Олега Тернавского и Андрея Шибанова общей стоимостью 4,6 млрд руб., в числе которого иномарки, квартиры в Москве, Нижнем Новгороде и других регионах РФ, земельные участки и многомиллионные суммы. Еще в ноябре 2021 года их активы вместе с имуществом четырех руководителей правления банка Александра Степанова, Евгения Грина, Александра Смоленцева и Виталия Кузьмина стоимостью 6 млрд руб. были арестованы для возмещения убытков Радиотехбанка, лишившегося лицензии в 2019 году.

Как писал «Ъ-Приволжье», Центробанк отозвал лицензию нижегородского банка, занимавшего 276-е место в банковской системе России с 16-ю офисами в Нижегородской области, Москве, Казани и Самаре, из-за нарушения закона о противодействии отмыванию незаконных доходов.

Кредитная организация вступила в процедуру банкротства, вкладчикам, которых было свыше 6 тыс., надлежало выплатить 2,5 млрд руб. Радиотехбанк несвоевременно выявлял операции, которые должны находиться под контролем, и не предоставлял полную информацию регулятору, отмечали в ЦБ.

Более того, банк самостоятельно проводил сомнительные операции. Так, в 2018–2019 годах под руководством врио председателя правления Александра Степанова Радиотехбанк выдал трем десяткам юрлиц с признаками фиктивности 65 невозвратных займов на 1,8 млрд руб. С отзывом лицензии руководителя обвинили в злоупотреблении полномочиями по ч.1 ст. 201 УК РФ. Займы одобрял кредитный комитет в Нижнем Новгороде, а решения комитета визировали безопасники банка в Самаре. Следствие установило, что подписи члена совета директоров и начальника службы безопасности самарского офиса Алексея Петрова были поддельными. А глава службы безопасности банка Александр Смоленцев формально проверял потенциальных заемщиков, зарегистрированных на подставных лиц. Более того, некоторые сотрудники банка регистрировали фирмы на своих родственников за вознаграждение, а затем переоформляли их на номинальных лиц, которые в статусе директоров и учредителей подписывали документы за 5–20 тыс. руб., следует из материалов уголовного дела.

Другие займы переуступали по договорам цессии фирмам, которые банк использовал для вывода безнадежной к взысканию задолженности для сокращения обязательств по резервам.

Похожим образом через самарский операционный офис Радиотехбанка вывели векселя Сбербанка на 28 млн руб., которые в итоге оказались в кипрских офшорах. Долговые бумаги компании «Горсвязь» передала глава офиса Юлия Сушкова, которую в 2022 году осудили на три года условно за особо крупную растрату. В мае 2024 года суд аннулировал эти сделки.

В свою очередь Александру Степанову в декабре 2022 года суд назначил год колонии-поселения. Бывший банкир не признал вину и настаивал, что исполнял решение коллегиального органа банка и ссылался на хорошее досье заемщиков, которых проверяла служба безопасности банка.

Тем не менее Ассоциация по страхованию вкладов решила привлечь его и остальных одиннадцать лиц, в разные годы исполнявших обязанности председателя правления Радиотехбанка, к субсидиарной ответственности на 5 млрд руб. В процессе разбирательств число ответчиков сократилось до четырех: взыскать убытки решили лишь с Александра Степанова, Александра Смоленцева, а также членов кредитного комитета Евгения Грина и бывшего зампредседателя правления Виталия Кузьмина. В 2024 году суд взыскал с них убытки на 29 млн руб.

Остальные доказали, что не могли влиять на решения правления, либо уже уволились из Радиотехбанка.

Арест уже снят с имущества Татьяны Левицкой, Павла Губкина, Светланы Лепендиной, Андрея Шибанова и Юлии Сушковой. Еще два ходатайства об отмене обеспечительных мер пока не рассмотрены, одно — пока не подано.

Владимир Зубарев