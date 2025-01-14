Санду пообещала предприятиям Молдавии покрыть половину расходов на энергию

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что правительство страны намерено компенсировать до половины затрат на энергоресурсы для предприятий. Она добавила, что компенсацию от властей на оплату электроэнергии получают около 680 тыс. домохозяйств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«У правительства есть механизм, с помощью которого оно компенсирует до 50% расходов предприятий. От повышения тарифов пострадала треть производителей, расходы на электроэнергию для них теперь составляют большую долю затрат»,— сказала Майя Санду на брифинге (цитата по Agerpres).

Как добавила президент Молдавии, властям нужно продолжать увеличивать поддержку домохозяйств для оптимизации и сокращения расходов на электроэнергию. По ее словам, на эти цели из бюджета выделено 2,9 млрд молдавских леев ($155 млн).

«Газпром» прекратил поставки газа в страны Европы, в том числе в Молдавию, из-за истечения контракта о его транзите через Украину. Российская компания также сообщала, что прекращает поставку топлива в республику из-за долга «Молдовагаза».

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