Аэропорты Нижнекамска и Бугульмы открыли после атаки БПЛА в Татарстане

На работу аэропортов Нижнекамска и Бугульмы сняли ограничения после атак беспилотниками в Татарстане. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения в Нижнекамске ввели с 08:30. До 12:05 аэропорт Бегишево и воздушная гавань в Бугульме не принимали и не отправляли авиарейсов.

Сегодня в Татарстане была объявлена опасность атаки беспилотными воздушными судами. В 5:20 в пригороде Казани загорелась газовая цистерна.

В промышленной зоне Нижнекамска осуществляли контроль за воздушным пространством. На предприятиях приняты меры для обеспечения безопасности работников.

Диана Соловьёва