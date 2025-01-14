Ученые «Сириуса» прогнозируют потепление Мирового океана

Ведущий научный сотрудник Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата университета «Сириус» Андрей Яцук считает, что Мировой океан продолжит свое потепление в течение следующей тысячи лет. Чтобы предотвратить глобальные изменения, важно комплексно исследовать климатическую систему Земли и разработать мероприятия для адаптации к перемене климата. Об этом сообщили в пресс-службе федеральной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

В прошедшем году Мировой океан поглотил рекордное количество тепла — около 16 зеттаджоулей энергии. Это в 140 раз больше всего количества энергии, выработанного электростанциями по всему миру. Процесс привел к тому, что среднегодовая температура на планете выросла на 0,07 градуса по Цельсию, если сравнивать с предыдущим годом. По оценке ученых, процесс может вызвать глобальную перестройку экосистему всех морей и океанов.

В Мировом океане хранится примерно 90% энергии, которая копится в системе Земли. При этом именно Мировой океан остается единственным естественным регулятором природного потепления.

«Ожидается, что потепление океана продолжится, возможно, в масштабах от столетия до тысячелетия. Все эти процессы говорят нам о важности комплексного исследования климатической системы Земли, мониторинга и системного контроля за климатическими процессами»,— говорит Андрей Яцук.

Он подчеркнул, что мировому сообществу уже сегодня нужно комплексно подходить к этой проблеме, и в том числе разрабатывать мероприятия для адаптации к условиям природных изменений.

Глобальное изменение климата, считают ученые, чревато многими последствиями. На Земле может произойти засуха, которая приведет к дефициту продуктов питания. Таяние ледников спровоцирует подъем уровня воды и затопление ряда территорий. Изменение погодных условий может привести к распространению заболеваний, а также к исчезновению некоторых видов растений и животных.

Александра Каверина