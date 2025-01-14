Испания готовит налог 100% на недвижимость для нерезидентов стран ЕС

Власти Испании намерены ввести налог в размере 100% на покупку недвижимости для нерезидентов государств, входящих в ЕС. Сейчас такой налог составляет от 7% до 12% от стоимости недвижимости в зависимости от региона страны. Как сообщает Financial Times, правительство готово либо учредить отдельный налог специально для этих целей, либо добавить его к госпошлине.

Чаще всего в Испании покупают недвижимость граждане Великобритании, которая также не входит в ЕС. За ними следуют граждане Германии, Марокко, Польши и Италии. В последний год, по данным испанских властей, поступает много заявок на покупку жилья в стране от граждан США, Мексики и Венесуэлы.

Премьер-министр Педро Санчес заявил, что нерезиденты стран ЕС покупают в Испании 27 тыс. объектов жилой недвижимости в год «в основном с целью спекуляции». Из-за этого, по его словам, самим испанцам жилья не хватает, а цены на покупку и аренду постоянно растут, создавая «масштабный кризис». В ближайшее время закон о 100-процентном налоге будет внесен в парламент Испании.

Почему Испания больше не будет выдавать ВНЖ в обмен на инвестиции — в материале «Испания золотом не дается».

Алена Миклашевская