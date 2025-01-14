Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Испания готовит налог 100% на недвижимость для нерезидентов стран ЕС

Власти Испании намерены ввести налог в размере 100% на покупку недвижимости для нерезидентов государств, входящих в ЕС. Сейчас такой налог составляет от 7% до 12% от стоимости недвижимости в зависимости от региона страны. Как сообщает Financial Times, правительство готово либо учредить отдельный налог специально для этих целей, либо добавить его к госпошлине.

Чаще всего в Испании покупают недвижимость граждане Великобритании, которая также не входит в ЕС. За ними следуют граждане Германии, Марокко, Польши и Италии. В последний год, по данным испанских властей, поступает много заявок на покупку жилья в стране от граждан США, Мексики и Венесуэлы.

Премьер-министр Педро Санчес заявил, что нерезиденты стран ЕС покупают в Испании 27 тыс. объектов жилой недвижимости в год «в основном с целью спекуляции». Из-за этого, по его словам, самим испанцам жилья не хватает, а цены на покупку и аренду постоянно растут, создавая «масштабный кризис». В ближайшее время закон о 100-процентном налоге будет внесен в парламент Испании.

Почему Испания больше не будет выдавать ВНЖ в обмен на инвестиции — в материале «Испания золотом не дается».

Алена Миклашевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...