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В Шахтах завершили работы по замене аварийного участка коллектора

На ул. Текстильная завершен ремонт аварийного участка канализационного коллектора D500. Коллектор работает в штатном режиме, сообщает и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сергей Орлов в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Сергея Орлова

Фото: Telegram-канал Сергея Орлова

Сейчас ведутся работы по обратной засыпке и планировке территории.

Ремонт позволил решить проблему подтопления канализационными стоками школы №35, а также части многоквартирных домов поселка ХБК.

Ева Китаева

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