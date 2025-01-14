В Шахтах завершили работы по замене аварийного участка коллектора

На ул. Текстильная завершен ремонт аварийного участка канализационного коллектора D500. Коллектор работает в штатном режиме, сообщает и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сергей Орлов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Орлова Фото: Telegram-канал Сергея Орлова

Сейчас ведутся работы по обратной засыпке и планировке территории.

Ремонт позволил решить проблему подтопления канализационными стоками школы №35, а также части многоквартирных домов поселка ХБК.

Ева Китаева