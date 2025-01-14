СМЗ заключил секретную сделку на 1 млрд рублей

ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) сообщило вчера о заключении сделки с заинтересованностью. Ее размер в денежном выражении — 1,011 млрд руб., что составляет 11,15% от стоимости активов общества. В чем заключается сделка, компания не раскрыла, сославшись на постановление правительства РФ. Отметим, что это первая «засекреченная» обществом информация о своей деятельности после перехода СМЗ под контроль «Росатома».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ОАО «СМЗ» является старейшим из ныне действующих магниевых заводов в мире. На долю СМЗ приходится производство 100% соединений РЗЭ, ниобия и тантала, 60% товарного магния и 4–5% губчатого титана в стране. Выручка общества за девять месяцев 2024 года составила 7,9 млрд руб., чистый убыток за девять месяцев 2024 года — 572, 8 млн руб.

В январе 2024 года государство в лице Росимущества передало ГК «Росатом» 89,4% акций ОАО «Соликамский магниевый завод». Росимущество получило акции соликамского завода осенью прошлого года, после изъятия их у частных акционеров по инициативе Генпрокуратуры РФ.