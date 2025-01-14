Подозреваемого во взятке инспектора челябинского ГУФСИН отправили в СИЗО

В Челябинске суд по ходатайству следователя избрал меру пресечения инспектору филиала уголовно-исполнительной инспекции по Ленинскому району регионального управления ГУФСИН РФ, обвиняемого в получении взятки. Его отправили в СИЗО до 13 марта 2025 года, сообщает пресс-служба управления СК России по Челябинской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 13 января 2025 года инспектор был задержан с поличным сотрудниками челябинского УФСБ РФ. По данным следствия, 13 января 2025 года он получил деньги от 25-летнего челябинца, находящегося под домашним арестом. Сотрудник филиала челябинского ГУФСИН обещал не контролировать исполнение меры пресечения и не докладывать о нарушениях.