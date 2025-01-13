Инспектора филиала челябинского ГУФСИН подозревают в получении взятки

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении инспектора филиала уголовно-исполнительной инспекции по Ленинскому району регионального управления ГУФСИН РФ. Его подозревают в получении взятки в размере 30 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ по Челябинской области.

Подозреваемый был задержан с поличным сотрудниками регионального УФСБ России. По данным следствия, 13 января 2025 года инспектор получил деньги от 25-летнего челябинца, находящегося под домашним арестом. Он обещал не контролировать исполнение меры пресечения и не докладывать о нарушениях.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Следователи также провели обыски на месте работы инспектора. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за совершение незаконных действий).