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В Серове по поручению главы СКР возбудят дело из-за нерасселения аварийного дома

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о результатах расследования после обращения жильцов аварийного дома в Серове (Свердловская область), которых не расселяют в новые дома, сообщил информационный центр СК России.

Фото: Евгений Софийчук, Коммерсантъ

Фото: Евгений Софийчук, Коммерсантъ

Согласно обращениям, в деревянном доме 1930 года постройки на ул. Парковая разрушаются фасад, несущие конструкции и потолочные перекрытия, а из-за неисправных инженерных систем помещения регулярно затапливаются. Здание признали аварийным в 2018 году, однако одну из квартир в нем выдали сироте, жильцам до сих пор не расселили в благоустроенные дома, несмотря на многочисленные обращения в уполномоченные органы.

В начале прошлого года СКР по Свердловской области организовывал проверку по факту длительного нерасселения, глава СКР ставил ее на контроль.

Ранее к Александру Бастрыкину обратилась жительница Тавды (Свердловская область) из-за длительного нерасселения многоквартирного деревянного дома по ул. 4-ой Линии, который был построен в 1931 году. Здание дома было признано аварийным восемь лет назад.

Ирина Пичурина

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