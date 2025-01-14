В Серове по поручению главы СКР возбудят дело из-за нерасселения аварийного дома

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о результатах расследования после обращения жильцов аварийного дома в Серове (Свердловская область), которых не расселяют в новые дома, сообщил информационный центр СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Софийчук, Коммерсантъ Фото: Евгений Софийчук, Коммерсантъ

Согласно обращениям, в деревянном доме 1930 года постройки на ул. Парковая разрушаются фасад, несущие конструкции и потолочные перекрытия, а из-за неисправных инженерных систем помещения регулярно затапливаются. Здание признали аварийным в 2018 году, однако одну из квартир в нем выдали сироте, жильцам до сих пор не расселили в благоустроенные дома, несмотря на многочисленные обращения в уполномоченные органы.

В начале прошлого года СКР по Свердловской области организовывал проверку по факту длительного нерасселения, глава СКР ставил ее на контроль.

Ранее к Александру Бастрыкину обратилась жительница Тавды (Свердловская область) из-за длительного нерасселения многоквартирного деревянного дома по ул. 4-ой Линии, который был построен в 1931 году. Здание дома было признано аварийным восемь лет назад.

Ирина Пичурина