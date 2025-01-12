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Свердловчане обратились к Бастрыкину из-за долгого нерасселения дома 1931 года

К главе СКР Александру Бастрыкину обратилась жительница Тавды (Свердловская область) из-за длительного нерасселения многоквартирного деревянного дома по ул. 4-ой Линии, который был построен в 1931 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

К главе СКР Александру Бастрыкину обратилась жительница Тавды (Свердловская область) из-за длительного нерасселения многоквартирного деревянного дома

К главе СКР Александру Бастрыкину обратилась жительница Тавды (Свердловская область) из-за длительного нерасселения многоквартирного деревянного дома

Фото: пресс-служба президента РФ

К главе СКР Александру Бастрыкину обратилась жительница Тавды (Свердловская область) из-за длительного нерасселения многоквартирного деревянного дома

Фото: пресс-служба президента РФ

По данным сообщения, здание дома было признано аварийным восемь лет назад, поскольку изношена значительная часть несущих конструкций, разрушен фундамент, в стенах образовались трещины. Помимо этого, в доме неисправны инженерные системы, присутствует плесень и нет надлежащего отопления.

«Несмотря на то, что в строении в нескольких нежилых квартирах обрушилась кирпичная кладка стен и имеется угроза полного разрушения дома, сроки предоставления гражданам благоустроенного жилья систематически переносятся. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли»,— уточнили в СКР.

По поступившему обращению в СУ СКР по Свердловской области начата процессуальная проверка. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального СКР Константину Мирошниченко представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства.

Анастасия Таначева

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