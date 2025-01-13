Две петербурженки получили ожоги после поездки на рейсовом автобусе

Поездка на рейсовом автобусе в Санкт-Петербурге привела к ожогам у двух пассажирок. Им пришлось обратиться за помощью медиков, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Первый случай произошел 11 января. Правоохранители получили телефонограмму о госпитализации 57-летней пассажирки. Ожоги появились после проезда сидя на одном из мест в салоне автобуса, следовавшего от станции метро «Московская» до проспекта Ветеранов.

Вторая петербурженка пострадала на следующий день. Общественным транспортом воспользовалась 33-летня пассажирка. Полиция Петербурга проводит проверку по факту произошедшего.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что сразу три ДТП с участием лазурных автобусов произошли в Петербурге за утро.

Татьяна Титаева