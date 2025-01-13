Дмитрий Аксенов будет отвечать за бытовое обслуживание липецкого правительства

Новым руководителем ОБУ «Эксплуатационно-технический центр управления делами правительства Липецкой области» стал Дмитрий Аксенов. Эту информацию «Ъ-Черноземье» подтвердил господин Аксенов. В базе данных Rusprofile.ru исполняющим обязанности директора еще числится Андрей Ерофеев, занявший эту должность в июле 2024 года.

Дмитрий Аксенов

Фото: с сайта партии «Единая Россия»

В правительстве региона «Ъ-Черноземье» рассказали, что господин Аксенов занял пост директора без приставки «и.о.» с сегодняшнего дня.

До Дмитрия Аксенова и Андрея Ерофеева учреждение возглавлял Андрей Шалимов. По данным местных СМИ, его отставка может быть связана со скандалами, в которые попадал центр. Один из них якобы связан с возможной покупкой особняка для губернатора за 40 млн руб. и квартир для местных чиновников за счет средств областного бюджета.

Дмитрий Аксенов родился 6 января 1985 года в Липецке. С 2002 по 2005 год проходил обучение в Липецком машиностроительном колледже, а в 2009-м окончил Орловскую региональную академию госслужбы по специальности «Государственное и муниципальное управление» по специальности «Менеджер». С 2004-го по 2015 год работал в реготделении «Молодой гвардии Единой России». В 2009–2010 годах также занимал должность замдиректора «Липецкого областного центра реализации молодежных инициатив и проектов», в 2011–2015 годах — замдиректора «Центра развития добровольчества». С декабря 2015 года по июнь 2016-го был зампредом департамента территориального управления Липецка, затем еще несколько месяцев — замглавы отдела молодежи в мэрии облцентра. С ноября 2016-го по январь 2020 года работал директором дворца молодежи «Октябрьский» в Липецке, затем еще три года руководил местным муниципальным учреждением культуры «Нижний парк». Является членом партии «Единая Россия».

Анастасия Колпачева