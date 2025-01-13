Движение электричек между Новороссийском и Краснодаром временно изменят

С 15 по 20 января из-за проведения ремонтных работ на направлении «Краснодар 1 — Новороссийск» сокращаются маршруты следования. Об этом сообщает пресс-служба «Кубань Экспресс-Пригород».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С 15 по 19 января будут изменены маршруты двух электричек №6756 и 6758, следующих по маршруту «Новороссийск — Краснодар 1». Теперь поезда будут курсировать только до станции Абинской. Кроме того, изменятся маршруты двух электричек: №6757 и 6759, следующих по маршруту «Краснодар 1 — Новороссийск». Они будут ходить только до станции Ильской. В эти дни будут курсировать четыре дополнительные электрички: №6775 и 6777 по маршруту «Абинская — Новороссийск», а также №6776 и 6778 по маршруту «Ильская — Краснодар-1».

С 16 по 20 января электропоезда №6752 и №6754, следующие по маршруту «Новороссийск — Краснодар 1», будут останавливаться только на станции Абинская. В то же время поезда №6753 и 6755, которые едут в обратном направлении, будут отправляться от станции Ильская.

Кроме того, на маршрутах появятся дополнительные электрички №6771 и 6773, которые будут курсировать между Абинской и Новороссийском, и №6772 и 6774, связывающие Ильскую с Краснодаром.

Алина Зорина