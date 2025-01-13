Ярославский омбудсмен требует вернуть оплату наличными в автобусах

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин настаивает на том, чтобы в Ярославле вернули возможность наличного расчета в качестве оплаты поездки в общественном транспорте. Об этом сообщили в аппарате омбудсмена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство транспорта Ярославской области Фото: Министерство транспорта Ярославской области

Напомним, что с 1 января 2025 года в городе отменили наличную оплату. Господин Бабуркин после жалоб местных жителей попросил министра дорожного хозяйства и транспорта региона Романа Душко объяснить принятое решение.

В аппарате частично привели ответ профильного министерства: «безналичная форма расчетов оплаты за проезд является более быстрой и улучшает эффективность работы общественного транспорта. Позволяет водителям не отвлекаться от выполнения своих обязанностей, что повышает безопасность на дорогах». Такой ответ омбудсмена не устроил. По мнению господина Бабуркина, возможность наличной оплаты установлена законом как один из обязательных вариантов.

«По мнению Уполномоченного в данном случае нарушаются ст.75 Конституции РФ, статьи 140 и 426 Гражданского кодекса РФ, ст. 30 действующего федерального закона "О центральном Банке Российской Федерации", ст. 16.1 "О защите прав потребителей". В действующем постановлении правительства Ярославской области, регулирующем вопросы функционирования общественного транспорта, оплата за наличный расчет также предусмотрена»,— указывают в аппарате.

Омбудсмен попросил министра Романа Душко вернуть пассажирам возможность оплату наличными. Ранее в прокуратуру Ярославля обратился депутат муниципалитета Анатолий Каширин, который попросил проверить законность отмены наличной оплаты проезда.

Алла Чижова