Законность отмены наличного расчета в транспорте Ярославля проверит прокуратура

Депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширин обратился к прокурору города Андрею Маркину с просьбой проверить законность отмены наличного расчета в общественном транспорте Ярославля. Об этом депутат сообщил на своей странице ВКонтакте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что с 1 января наличная оплата в автобусах, троллейбусах и трамваях стала невозможна. Депутат полагает, что в регионе немало людей, у которых нет банковских карт, а у пожилых жителей сельских районов отсутствуют и транспортные карты.

«У этих людей периодически возникает необходимость пользования общественным транспортом. Получается, что упомянутое решение вынуждает эту часть населения либо отказаться от пользования общественным транспортом, либо оформлять карты (банковские, транспортные и т.д.), чтобы иметь возможность оплачивать проезд»,— говорится в обращении депутата.

Анатолий Каширин ссылается на ч. 1 ст. 140 Гражданского кодекса Российской Федерации, которая говорит, что платежи в РФ осуществляются путем наличных и безналичных расчетов. Депутат просит «дать оценку законности решения о запрете расчета наличными средствами в общественном транспорте» и при необходимости принять меры прокурорского реагирования.

Антон Голицын