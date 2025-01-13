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В новогодние праздники на Горьковской железной дороге перевезли 1,1 млн человек

За новогодние праздники с вокзалов и станций Горьковской железной дороги было отправлено более 1,1 млн пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

В новогодние праздники на Горьковской железной дороге перевезли 1,1 млн человек

В новогодние праздники на Горьковской железной дороге перевезли 1,1 млн человек

В новогодние праздники на Горьковской железной дороге перевезли 1,1 млн человек

Пригородное сообщение за этот период обслужило около 700 тыс. пассажиров, что на 7% больше по сравнению с прошлым годом. Дальние рейсы привлекли почти 370 тыс. человек, увеличившись на 2,1%.

Наибольшей популярностью пользовались маршруты между Москвой и Нижним Новгородом (51,5 тыс. пассажиров), Казанью (24,1 тыс.) и Кировом (16 тыс.). Также высокий спрос был на поезда в Санкт-Петербург из Нижнего Новгорода (5,3 тыс.), Кирова (4,9 тыс.) и Казани (3,5 тыс.).

Влас Северин

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