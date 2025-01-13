Авария с маршрутным автобусом произошла на перекрестке Парашютной и Долгоозерной

Полиция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с маршрутным автобусом в Приморском районе Петербурга. Авария произошла 13 января в 10:20 на пересечении Парашютной и Долгоозерной улиц.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, было установлено, что 55-летний водитель маршрутного автобуса «МАЗ» при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Mercedes, за рулем которого находился 67-летний водитель.

В результате ДТП травмы получила 23-летняя пассажирка легкового автомобиля — девушку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Находившиеся в салоне автобуса пассажиры не пострадали, уточнили в полиции. В настоящий момент все подробности произошедшего выясняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал о четверых пострадавших, включая двоих детей, в результате дорожной аварии на трассе «Кола» в Волховском районе Ленобласти.

Андрей Цедрик