Согласно результатам опроса ВТБ, 41% южан готовы выделять от 10 до 20% своего дохода на семейные сбережения

Большинство респондентов откладывают деньги для формирования подушки безопасности, а от семейного банка ожидают выгодных условий по вкладам и кредитам.

Более половины жителей ЮФО (65%) ставят перед собой цель создать подушку безопасности для своей семьи. Около трети опрошенных (34%) планируют накопить на покупку жилья, а основная финансовая цель для 28% респондентов — обеспечить себе достойную старость. 16% стремятся накопить на образование детей, а 19% хотят купить для них жилье. У 6% опрошенных нет финансовых целей на будущее.

Финансовые цели требуют капитала: 41% респондентов заявили, что готовы выделять от 10 до 20% своего дохода на совместные сбережения. 15% готовы направлять на эти нужды до 30% доходов, а 15% — даже больше половины своего заработка.

49% респондентов считают, что финансовые цели следует обсуждать регулярно либо хотя бы раз в несколько месяцев. Еще 10% полагают, что достаточно одного раза в год, чтобы подвести итоги и определить дальнейшие планы.

Для достижения целей опрошенные используют разные инструменты для накоплений. Почти половина южан (49%) предпочитают откладывать деньги на вклады и счета, 24% респондентов создают совместные сбережения в банках, а 6% инвестируют в валюту, ценные бумаги и драгоценные металлы. Тем не менее 21% россиян признались, что пока не уделяют должного внимания вопросам финансовой безопасности в будущем.

Помочь в достижении общих целей может семейный банкинг. Почти половина южан (46%) считают, что банк в первую очередь должен предлагать выгодные условия для накоплений и кредитов, а 62% хотели бы видеть в нем скидки, бонусы и кешбэк. 33% респондентов ждут от семейного банка советов при планировании общего бюджета, 34% — образовательных программ по финансовой грамотности. Еще 24% опрошенных ожидают увидеть предложения для детей.