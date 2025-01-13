ВСУ потеряли более 230 солдат на Курском направлении за сутки

За сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в Курской области более 230 военнослужащих, а также три танка, боевую машину пехоты, шесть боевых бронированных машин, семь автомобилей, четыре самоходных артиллерийских установки, два миномета, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и станцию контрбатарейной борьбы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Викторовка, Гончаровка, Гуево, Косица, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки, Свердликово и Черкасское Поречное. Отражено пять контратак ВСУ.

С начала боевых действий в Курской области вооруженные силы Украины лишились более 51 430 военнослужащих, 300 танков, 229 боевых машин пехоты, 166 бронетранспортеров, 1 539 боевых бронированных машин, 1 456 автомобилей, 358 артиллерийских орудий, 44 пусковых установок РСЗО, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восьми транспортно-заряжающих машин, 93 станций РЭБ, 14 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, четырех РЛС ПВО, 30 единиц инженерной и другой техники, восьми бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабной машины.

Сутками ранее потери украинских формирований составили около 350 человек.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева