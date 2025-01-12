Минобороны: ВСУ за сутки потеряли 350 человек на Курском направлении

За сутки ВСУ потеряли около 350 военнослужащих в боях на Курском направлении. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ о боестолкновениях на территории Курской области. По данным военного ведомства, за сутки вооруженные силы РФ уничтожили танк, четыре боевые машины пехоты, пять бронетранспортеров, 12 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Paladin (произведены в США), семь минометов, станцию РЭБ и бронированную ремонтно-эвакуационную машину ВСУ.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Колмаков, Косица, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Николаевка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки и Свердликово. Отражены пять контратак, сообщили в Минобороны.

Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ, по данным ведомства, потеряли до 51 200 военнослужащих, 297 танков, 228 боевых машин пехоты, 166 бронетранспортеров и 1 533 боевые бронированные машины. Также в числе потерь ВСУ — 1 449 автомобилей, 354 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS (произведены в США), 16 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 92 станции радиоэлектронной борьбы, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС противовоздушной обороны, а также 30 штук инженерной и прочей техники, в том числе 15 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.

За предыдущие сутки, по данным Минобороны, потери ВСУ составили 240 военнослужащих, были уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре миномета и станция РЭБ.

Бои с ВСУ в Курской области ведутся с августа 2024 года. В регионе действуеют режимы КТО и ЧС, часть населения эвакуирована.

Мария Старикова