На Кубани из-за снегопада и тумана ГИБДД вывели допэкипажи
Сложные погодные условия на Кубани, включая снегопад и густой туман, затруднили движение в нескольких районах региона. Для обеспечения порядка и безопасности на дорогах задействовали дополнительные наряды Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба краевого ведомства.
Фото: Госавтоинспекция Кубани
По информации синоптиков, снегопад наблюдается в Ленинградском, Славянском, Брюховецком, Щербиновском, Крымском, Калининском и Абинском районах. Туман затруднил видимость в Усть-Лабинском и Гулькевичском районах.
На проблемных участках инспекторы ГИБДД следят за движением транспорта и предупреждают водителей о необходимости строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Кроме того, особое внимание уделят федеральным трассам и ключевым маршрутам с высокой интенсивностью движения. Автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок при отсутствии необходимости или заранее подготовить транспорт, проверив его состояние и заменив летнюю резину на зимнюю.