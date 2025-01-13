На Кубани из-за снегопада и тумана ГИБДД вывели допэкипажи

Сложные погодные условия на Кубани, включая снегопад и густой туман, затруднили движение в нескольких районах региона. Для обеспечения порядка и безопасности на дорогах задействовали дополнительные наряды Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба краевого ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Кубани Фото: Госавтоинспекция Кубани

По информации синоптиков, снегопад наблюдается в Ленинградском, Славянском, Брюховецком, Щербиновском, Крымском, Калининском и Абинском районах. Туман затруднил видимость в Усть-Лабинском и Гулькевичском районах.

На проблемных участках инспекторы ГИБДД следят за движением транспорта и предупреждают водителей о необходимости строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Кроме того, особое внимание уделят федеральным трассам и ключевым маршрутам с высокой интенсивностью движения. Автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок при отсутствии необходимости или заранее подготовить транспорт, проверив его состояние и заменив летнюю резину на зимнюю.

Нурий Бзасежев