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Для обработки дорог от осадков в Краснодаре выйдет спецтехника

С 14:00 по мск спецтехника начнет обрабатывать краснодарские дороги в условиях дождя и мокрого снега. Как сообщил в своем Telegram-канале глава города Евгений Наумов, в городе с утра идет дождь, начинается мокрый снег. По прогнозам, осадки продлятся до конца дня, а ночью ожидаются заморозки.

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

На мосты и путепроводы выйдет спецтехника для обработки дорог. Всего, по словам мэра, в городе готовы 27 единиц техники. Для откачки воды подготовлены 20 спецмашин и 16 мотопомп.

«Отдельно обращаюсь к водителям. На дорогах скользко, будьте осторожны, не торопитесь и не выезжайте на летней резине. Тише едешь — дальше будешь»,— написал мэр.

Татьяна Ручкина

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