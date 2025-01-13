Для обработки дорог от осадков в Краснодаре выйдет спецтехника

С 14:00 по мск спецтехника начнет обрабатывать краснодарские дороги в условиях дождя и мокрого снега. Как сообщил в своем Telegram-канале глава города Евгений Наумов, в городе с утра идет дождь, начинается мокрый снег. По прогнозам, осадки продлятся до конца дня, а ночью ожидаются заморозки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

На мосты и путепроводы выйдет спецтехника для обработки дорог. Всего, по словам мэра, в городе готовы 27 единиц техники. Для откачки воды подготовлены 20 спецмашин и 16 мотопомп.

«Отдельно обращаюсь к водителям. На дорогах скользко, будьте осторожны, не торопитесь и не выезжайте на летней резине. Тише едешь — дальше будешь»,— написал мэр.

Татьяна Ручкина