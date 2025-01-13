Bloomberg рассказало об опасности глобальной войны за газ из-за Европы

В 2025 году может начаться глобальная борьба за природный газ, в результате которой бедные развивающиеся страны от Азии до Южной Америки могут быть вытеснены с рынка, пишет Bloomberg. Спровоцировать такой сценарий может Европа, которая столкнулась с энергетическим голодом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«В этом году в Европе наверняка возникнет энергетический дефицит. Это означает, что весь дополнительный объем СПГ, который появится на рынках в этом году, пойдет на восполнение дефицита российского газа»,— считает аналитик Bank of America Франсиско Бланш. Истощение запасов газа из-за внезапного похолодания может заставить Европу обратиться к азиатскому рынку, где находятся крупнейшие мировые потребители. Ввиду этого цены могут вырасти настолько, что импортеры из таких стран, как Индия, Бангладеш и Египет, не смогут позволить себе покупать газ.

На начало 2025 года Азия может уступить основные поставки газа Европе, поскольку китайские импортеры перепродают энергию. Сложнее всего найти альтернативы газу Германии, поскольку до 2022 года она заполняла российской энергией более 50% внутренних нужд. Ситуация сможет наладиться к 2026 году, если некоторые производители энергии нарастят мощности производства. Аналитики Kpler прогнозируют рост экспорта газа из США, однако его темпы все же будут медленными.

По состоянию на начало января запасы газа в хранилищах стран—участниц ЕС составляли около 70% против 86% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По данным Bloomberg на начало 2025-го, стоимость газа на торгах в Европе достигала максимального с октября 2023 года уровня — $540 за 1 тыс. куб. м.

Подробнее о том, сколько СПГ у России закупают страны Евросоюза,— в материале «Ъ FM» «Российский СПГ потек в Европу».