Песков: оценить изменение риторики США по Украине можно будет после 20 января

Говорить об изменении риторики США в отношении военного конфликта на Украине можно будет после инаугурации Дональда Трампа, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова будущего помощника господина Трампа по нацбезопасности Майка Уолца, который заявил, что Украина не сможет вернуть территории, перешедшие России.

«Мы самым тщательным образом все эти интервью отслеживаем, но все-таки говорить о том, является ли это свидетельством изменения риторики, можно будет только через неделю (когда состоится инаугурация — 20 января.— "Ъ") и после уже официальных назначений»,— пояснил представитель Кремля во время пресс-колла.

Как отметил господин Песков, пока высказываются «люди, не назначенные на свои должности». «В ближайшие семь суток все-таки будут Байден и его команда рулить процессом, а у этой старой уходящей команды никакого изменения в риторике мы не наблюдаем»,— сказал пресс-секретарь.

Накануне Майк Уолц в эфире ABC заявил, что Дональд Трамп признает нереалистичность идеи «вытеснения» России с бывших территорий Украины. В декабре 2024 года господин Трамп заявил о намерении встретиться с российским президентом и обсудить варианты окончания украинского конфликта.

Владимир Путин называл условиями прекращения боевых действий вывод ВСУ с территорий ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Также он требует отказа Украины от вступления в НАТО.

Об обсуждении урегулирования — в материале «Ъ FM» «Вашингтон начал подготовку».