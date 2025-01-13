Полеты из Сочи в Израиль продолжат выполнять в дневное время

Росавиация продлила на месяц рекомендации для российских авиакомпаний о запрете ночных рейсов в Израиль. Это, в частности, касается полетов из Сочи в Израиль — они будут выполняться только в дневное время, с 7:00 до 1:00, передает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В дневное время летать в Израиль авиакомпаниям рекомендовано с учетом руководства ICAO по оценке факторов риска для полетов над зонами конфликтов и вблизи них. Рекомендации впервые ввели 11 ноября, в последующем их дважды продлевали.

Прямые рейсы из РФ в Тель-Авив выполняют авиакомпании Red Wings и «Азимут».

В начале октября из-за ракетных обстрелов Израиля со стороны Ирана Росавиация призвала российские авиакомпании временно ограничить полеты в/из аэропортов Израиля и Ирана. В ходе обстрелов вечером 1 октября рейс WZ4311 Сочи — Тель-Авив сменил курс на подлете к Израилю и направился в Египет.

«Ъ-Сочи» писал, что порядка 30% туристов отказалась от поездок из-за отмены рейсов Flydubai в Сочи и Минводы. Рейсы отменили как минимум до 22 января на фоне авиакатастрофы самолета Azal в Актау.

Вячеслав Рыжков