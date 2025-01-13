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«"Барселона" доказала, что разговоры о серьезном кризисе преждевременны»

Владимир Осипов — о финале Суперкубка Испании

Футбольный клуб «Барселона» выиграл Суперкубок Испании. В финале турнира, который проходил в Саудовской Аравии, сине-гранатовые крупно обыграли мадридский «Реал» (5:2). За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Фото: Pedro Nunes / Reuters

El Clasico в мире футбола — всегда событие, даже если команды встречаются в финале коммерческого турнира. А Суперкубок Испании как раз тот случай: тут и клубы зарабатывают неплохо, и федерация в накладе не остается. Например, в прошлом году испанцы получили от саудовцев €40 млн. Сейчас суммы держатся в секрете, но вряд ли турнир подешевел. Ведь статистика говорит, что за противостояниями «Реала» и «Барселоны» следят примерно 650 млн человек в год.

В этот раз практически все эксперты считали «Реал» фаворитом. И тот факт, что сине-гранатовые разгромили мадридцев пару месяцев назад на «Сантьяго Бернабеу» 4:0, никого не смущал, разве что букмекеров, которые осторожничали и оценивали шансы команд примерно 50 на 50. «Сливочные» забили быстро и, казалось, сразу объяснили, кто на поле хозяин. Но то, что произошло потом, повергло всех экспертов в состояние шока. «Барселона», где полно юных игроков, начала забивать один мяч за другим, и к перерыву счет для «Реала», которому пели дифирамбы за прагматичный футбол, был просто неприличным — 4:1. А в начале второго тайма цифры стали для команды Карло Анчелотти просто унизительными — 5:1.

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Шанс изменить ситуацию «Реалу» подарил вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны, который снес Килиана Мбаппе и схлопотал красную карточку. Но, даже получив перевес в одного игрока, «сливочные» смогли забить лишь однажды. В итоге «Барселона» одержала победу со счетом 5:2, которую вполне можно назвать неожиданной или даже сенсационной. Два раза подряд с разгромным счетом «Реал» в El Clasico еще не проигрывал, а тут получил девять мячей в двух матчах. Причину произошедшего попытался объяснить футбольный эксперт Игорь Шалимов: «"Барселона" превзошла "Реал" в контроле мяча, в позиционной атаке и в прессинге, то есть они выдвигались, на мой взгляд, грамотно по игрокам и не позволяли им спокойно выходить на чужую половину поля. Мне показалось, что в этих компонентах "Барселона" переиграла "Реал"».

Так или иначе «Барселона» еще раз доказала, что все разговоры о серьезном кризисе в игре команды преждевременны. Не исключено, что подрезать крылья сине-гранатовым смогут околофутбольные истории. Все-таки сумасшедший долг в €2,5 млрд рано или поздно заставит руководителей клуба устроить распродажу своих звезд. Но пока каталонцы берут очередной титул, зарабатывают около €6 млн и готовятся к матчам чемпионата страны и Лиги чемпионов, где вполне могут добиться серьезных результатов — как спортивных, так и финансовых.

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Владимир Осипов

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