Цена газа в Европе выросла на 5,5% на новости об атаке на «Турецкий поток»

В ходе биржевых торгов 13 января стоимость газа в Европе отреагировала минимальным ростом на 1% на новости об атаке ВСУ компрессорной станции газопровода «Турецкий поток» в Краснодарском крае. На такие данные лондонской биржи ICE обратило внимание ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла до около $500 за 1 тыс. кубометров, или 47,375 евро за мегаватт-час. На открытии торгов цена выросла примерно на 4%, а после сообщений об атаке кубанской инфраструктуры «Турецкого потока» — еще на 1%.

Утром 13 января Минобороны РФ сообщило, что в субботу, 11 января, киевский режим для прекращения поставок газа в Европу атаковал девятью беспилотниками самолетного типа компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». По данным ведомства, в результате атаки незначительно повредилось здание и оборудование газоизмерительной станции. Последствия падения осколков оперативно устранили. Как уточнили в Минобороны, компрессорная станция подает газ в трубопровод «Турецкий поток» в штатном режиме.

Газопровод «Турецкий поток» проходит из России в Турцию через Черное море. Его мощность составляет 31,5 млрд кубометров. Объект снабжает газом Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы. Отправной точкой «Турецкого потока» служит компрессорная станция «Русская», построенная в районе Анапы.

Татьяна Ручкина