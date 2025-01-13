В Кизеловском округе нашли пропавших туристов

Сотрудники краевой службы спасения обнаружили пропавших в Кизеловском округе туристов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

«Вчера вечером поступил сигнал о пропаже четырех туристов в районе горы Одинокая. Специалисты службы спасения отреагировали, установили связь с группой, начали поиск в 3:00. Поиски были осложнены непростыми погодными условиями. На данный момент все члены тургруппы найдены и находятся в удовлетворительном состоянии. Они отправлены на ближайшую базу для осмотра медиками»,— рассказал Дмитрий Махонин.

Заблудившаяся группа не была зарегистрирована в МЧС, что осложнило ее поиски. Глава Прикамья напомнил всем жителям края о необходимости такой регистрации.