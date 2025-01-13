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Четыре человека пострадали в дорожной аварии на трассе «Кола» в Ленобласти

Полиция проводит проверку по факту тяжелого ДТП в Волховском районе Ленобласти. Дорожная авария с четырьмя пострадавшими произошла 12 января в 14:40 на 130-м км трассы «Кола».

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Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Как сообщили в региональном ГУ МВД, на месте было установлено, что 37-летняя женщина за рулем Kia Picanto, пытаясь совершить обгон, не справилась с управлением и столкнулась с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Renault Duster под управлением 39-летней женщины-водителя.

В результате ДТП в больницу в состоянии средней степени тяжести попали водитель корейской иномарки и 6-месячный ребенок. Женщина-водитель второй машины и ее 12-летняя пассажирка также госпитализированы. Состояние первой оценивается как тяжелое. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал о смертельной дорожной аварии на Московском проспекте в Петербурге, в результате которой погиб житель столицы.

Андрей Цедрик

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