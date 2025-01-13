Житель столицы погиб, врезавшись в припаркованные машины на Московском проспекте

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Московском районе Петербурга. Закончившаяся трагически дорожная авария произошла накануне, 12 января, в 22:20 у дома 192 по Московскому проспекту.

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Как сообщили в региональном ГУ МВД, сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что 43-летний житель Москвы за рулем Mazda CX-5 не справился с управлением и врезался в припаркованные у правого края проезжей части дороги автомобили Mitsubishi Pajero Sport и BMW 630.

В результате ДТП водитель с травмами был доставлен в больницу, где впоследствии скончался. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пассажирка такси погибла после столкновения машины с электричкой на железнодорожном переезде «Щеглово — Кирпичный завод» во Всеволожском районе Ленобласти.

Андрей Цедрик