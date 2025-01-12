В Сочи из Санкт-Петербурга задержаны 6 авиарейсов из-за сильного снегопада

Из-за сильного снегопада и сложных метеоусловий аэропорт Пулково 12 января приостановил прием и отправку воздушных судов. Как сообщила в своем Телеграм-канале пресс-служба воздушной гавани, ограничения носят временный характер и нужны для обеспечения необходимого коэффициента сцепления на взлетно-посадочных полосах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным онлайн-табло аэропорта Пулково на 16:30, из Санкт-Петербурга на вылет в Сочи задержаны шесть авиарейсов авиакомпаний «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», Smartavia.

Как отметила руководитель по PR и маркетинговым коммуникациям Пулково Александра Саблина, пассажиры задержанных рейсов, согласно федеральным авиационным правилам, обеспечены питанием и прохладительными напитками. В аэропорту могут сохраняться изменения в расписании.

По информации онлайн-табло международного аэропорта Сочи на 16:30, на вылет в Санкт-Петербург задержаны семь авиарейсов.

Андрей Николаев