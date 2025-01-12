Прокуратура проверит задержку рейсов из Санкт-Петербурга в Сочи

Южная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав граждан в связи с задержками авиарейсов из Сант-Петербурга, в том числе в Сочи. Причиной задержек стали неблагоприятные погодные условия, влияющие на работу аэропорта Пулково, сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В рамках проверки, инициированной прокурором Сергеем Сафиновым, специалисты будут следить за тем, как авиакомпании выполняют свои обязательства перед пассажирами. Также представители ведомства организовали прием граждан, чтобы пострадавшие от задержек могли сообщить о своих проблемах и получить необходимую помощь.

«Ъ-Сочи» писал, что из-за сильного снегопада и сложных метеоусловий аэропорт Санкт-Петербурга в воскресенье, 12 января, приостановил прием и отправку воздушных судов. Пассажиры задержанных рейсов, согласно федеральным авиационным правилам, обеспечены питанием и прохладительными напитками.

Мария Удовик