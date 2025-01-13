ВТБ списал через суд 5 млрд руб. со счетов своей бывшей британской «дочки»

Банк ВТБ (MOEX: VTBR) взыскал задолженности по кредитам со своей бывшей дочерней компании VTB Capital по решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга. Общая сумма списанных средств у британской организации составила £40 млн (5,05 млрд руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«На основании решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29 июля 2024 года в отношении VTB Capital Plc. было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого со счета должника в НРД были списаны средства в счет погашения задолженности в пользу банка ВТБ»,— сказал представитель ВТБ РБК. Сумма задолженности вернулась на счета материнской компании в октябре 2024 года после положительного решения суда по иску ВТБ к дочерней компании. Контроль над ней был потерян в 2022 году из-за санкций.

Два иска против британской организации были поданы в декабре 2023 года. Каждый из них касался принудительного взыскания задолженности, которая представляла собой кредиты, переданные VTB Capital материнским банком. Полученные деньги — результат удовлетворительного решения по второму делу. В феврале 2024 года ВТБ подал еще один иск на 2,38 млрд руб. к дочерней компании, разбирательства по нему продолжаются.

Общая сумма задолженностей VTB Capital, по оценкам внешних управляющих, составляет более чем 800 млн фунтов стерлингов, из которых 262 млн принадлежат материнскому банку.

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