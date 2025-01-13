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На фоне сообщений об опасности атаки БПЛА аэропорт Казани работает в штатном режиме

Международный аэропорт Казани работает в штатном режиме. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

На фоне сообщений об опасности атаки БПЛА аэропорт Казани работает в штатном режиме

На фоне сообщений об опасности атаки БПЛА аэропорт Казани работает в штатном режиме

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

На фоне сообщений об опасности атаки БПЛА аэропорт Казани работает в штатном режиме

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Сегодня в 06:00 МЧС России предупредило жителей Татарстана об опасности атаки беспилотников. Татарстанцам рекомендовали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

По данным онлайн-табло, на прибытие в Казань задержаны четыре самолета из Красноярска, Барнаула, Худжанда и Хургады. Время задержек составляет от 1 часа 10 минут до 4 часов 20 минут. На вопрос «Ъ Волга-Урал» о причине задержек в пресс-службе аэропорта рекомендовали обратиться к авиаперевозчику. В 08:04 в столицу Татарстана прибыл самолет из Екатеринбурга.

Вылет из Казани отложили у двух рейсов в Санкт-Петербург и одного самолета в Москву (Шереметьево). Первые два воздушных судна должны были вылететь в 07:45 и 09:00, но вылет перенесли на 15:00 и 11:45 соответственно. В пресс-службе казанского аэропорта сообщили, что вылеты в Санкт-Петербург задерживаются по причине позднего прибытия самолетов. Рейс в Шереметьево задерживается на 20 минут.

Диана Соловьёва

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