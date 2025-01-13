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В Татарстане объявлена опасность атаки беспилотными воздушными судами

Жителям Татарстана сообщили об опасности атаки беспилотников. Соответствующее оповещение отправили через мобильное приложение «МЧС России» сегодня в 06:00.

Жителям республики рекомендуют по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

«Внимание! Республика Татарстан! Опасность атаки беспилотными воздушными судами. По возможности оставайтесь дома, не подходите к окнам», — говорится в сообщении МЧС России.

Информации о закрытии аэропортов в регионе не поступало, однако согласно данным табло аэропорта «Казань», на вылет задержано два рейса в Санкт-Петербург. Самолеты должны были вылететь в 07:45 и 09:00, авиарейсы перенесли на 15:00 и 11:45 соответственно. На прилет в Казань задержаны три самолета из Красноярска, Барнаула и Худжанда, их прибытие ожидается с 10:30 до 11:30.

Как сообщает Минобороны РФ, сегодня средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 8 украинских беспилотников над территориями Воронежской, Брянской и Белгородской областей.

В последний раз МЧС России предупреждало татарстанцев об опасности атаки БПЛА 11 января.

Диана Соловьёва

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