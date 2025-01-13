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Коммерсантъ FM
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ВОЗ не видит угрозы пандемии метапневмовирусной инфекции

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) убеждена, что угрозы пандемии метапневмовирусной инфекции сейчас нет. Об этом рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто после телефонной беседы с гендиректором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом.

Петер Сийярто

Петер Сийярто

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Петер Сийярто

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Мой друг Тедрос успокоил меня по поводу пугающих историй последних дней и недель и заверил, что в настоящее время никакой угрозы возникновения чрезвычайной ситуации в области здравоохранения нет. Экспертам ВОЗ хорошо известен вирус, который так много обсуждался в СМИ, он несколько раз появлялся в подобной форме, обычно зимой»,— написал господин Сийярто в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Метапневмовирус является одним из возбудителей респираторных инфекций. Он передается воздушно-капельным путем, среди его симптомов — насморк, кашель, повышение температуры.

В конце декабря стало известно о вспышках вируса в Китае, также случаи заболевания метапневмовирусом были зарегистрированы и в Казахстане. В Венгрии в последние недели выявили рост количество заболеваний гриппом и ОРВИ. Роспотребнадзор на прошлой неделе заявил, что в России нет рисков распространения метапневмовируса.

Подробности — в материале «Ъ» «У кого что болит».

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