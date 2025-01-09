Роспотребнадзор: в России нет рисков распространения метапневмовируса

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет угрозы распространения метапневмовируса, вспышка которого была зафиксирована в Китае. Она также пояснила, что сам метапневмовирус хорошо изучен, а большинство связанных с ним случаев характеризуются как обычные респираторные инфекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Попова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Анна Попова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В Российской Федерации тестирование на метапневмовирус ведется давно. С 2010 года у нас есть набор реагентов ОРВИ-скрин, разработанный в Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.»,— сказала госпожа Попова в интервью «Российской газете». Она также напомнила о сезонных вспышках ОРВИ, особенно в осенне-зимний период, подчеркнув, что это не является чем-то необычным.

По словам главы Роспотребнадзора, после пандемии COVID-19 мировое сообщество стало относиться к респираторным заболеванием внимательнее. Поэтому врачи по всему миру отслеживают симптомы подобных заболеваний и проводят тесты на различные вирусы.

Данные о вспышках вируса в Китае были получены с помощью проб, взятых с 23 по 29 декабря. Управление по контролю и профилактике заболеваний КНР сообщало, что острые респираторные вирусные заболевания сейчас «имеют непрерывную тенденцию роста» в Китае. Случаи заболевания метапневмовирусом зарегистрированы и в Казахстане. По данным Минздрава республики, речь идет о незначительном сезонном росте заболеваемости — на 1,6%. Всего было выявлено 30 случаев заражения.

Подробнее — в материале «Ъ».