Джо Байден в выступлении в Госдепе подведет итоги внешней политики США

Президент США Джо Байден сегодня выступит в Госдепартаменте с речью, в которой подведет итоги внешнеполитической деятельности США. Именно в Госдепе четыре года назад господин Байден произнес первую в должности главы Белого дома внешнеполитическую речь, заявив о возвращении США как глобального лидера, в противовес своему предшественнику Дональду Трампу с принципом «Америка превыше всего».

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Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Президент США Джо Байден

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

В администрации Белого дома уточнили, что уходящий 46-й президент сосредоточится на основных достижениях во внешнеполитической сфере, таких как расширение НАТО, консолидация союзников Вашингтона в целях поддержки Украины и соглашение с Японией и Южной Кореей. Отмечается, что все эти меры были направлены на укрепление безопасности Соединенных Штатов и экономическое сотрудничество с партнерами.

Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу PBS ранее заявил, что внешняя политика администрации господина Байдена «оставляет значимое наследие». Чиновник также отметил укрепление региональных альянсов с участием США и указал на «ослабление» их соперников, упомянув, в частности, Иран, Китай и Россию.

К американцам с прощальной речью демократ Джо Байден обратится 15 января, за несколько дней до своей отставки. Инаугурация следующего президента США, республиканца Дональда Трампа запланирована на 20 января.

Подробнее о политике избранного президента — в материале «Ъ».