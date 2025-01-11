Белый дом анонсировал прощальное обращение Джо Байдена к американцам

46-й президент США Джо Байден обратится к американцам с прощальной речью 15 января, за несколько дней до своей отставки. Пост главы государства господин Байден занял в январе 2021 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джо Байден

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Джо Байден

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

«В среду, 15 января, в 20:00 (16 января в 4:00 мск.— "Ъ") президент выступит с прощальным обращением к нации из Овального кабинета»,— говорится на сайте Белого дома.

Инаугурация следующего президента США Дональда Трампа запланирована на 20 января. На выборах, которые состоялись 5 ноября 2024 года, республиканец получил 312 голосов выборщиков. Камала Харрис, которая стала соперницей господина Трампа после выхода из гонки Джо Байдена, заручилась поддержкой 226 выборщиков.

Подробнее о политике избранного президента — в материале «Ъ» «У Дональда Трампа активизировалось Западное полушарие».