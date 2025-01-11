Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Белый дом анонсировал прощальное обращение Джо Байдена к американцам

46-й президент США Джо Байден обратится к американцам с прощальной речью 15 января, за несколько дней до своей отставки. Пост главы государства господин Байден занял в январе 2021 года.

Джо Байден

Джо Байден

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Джо Байден

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

«В среду, 15 января, в 20:00 (16 января в 4:00 мск.— "Ъ") президент выступит с прощальным обращением к нации из Овального кабинета»,— говорится на сайте Белого дома.

Инаугурация следующего президента США Дональда Трампа запланирована на 20 января. На выборах, которые состоялись 5 ноября 2024 года, республиканец получил 312 голосов выборщиков. Камала Харрис, которая стала соперницей господина Трампа после выхода из гонки Джо Байдена, заручилась поддержкой 226 выборщиков.

Подробнее о политике избранного президента — в материале «Ъ» «У Дональда Трампа активизировалось Западное полушарие».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...