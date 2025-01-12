Волейболистки «Динамо-Ак Барс» обыграли краснодарское «Динамо» со счетом 3:0

Казанский «Динамо-Ак Барс» обыграл волейболисток из краснодарского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Суперлиги со счетом 3:0 (25:18, 25:15, 25:15). Об этом рассказали в пресс-службе волейбольного клуба.

Самым результативным игроком «Динамо-Ак Барс» по итогам матча стала доминиканская нападающая Брайелин Мартинес. Спортсменка набрала 21 очко для команды.

Игра прошла в Казани в Центре волейбола. Следующая игра «Динамо-Ак Барс» пройдет 18 января против челябинского клуба «Динамо-Метар».

В конце 2024 года волейболистки казанской команды в восьмой раз стали обладателями Кубка России.

Диана Соловьёва