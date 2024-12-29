«Динамо-Ак Барс» в восьмой раз стали победителями Кубка России по волейболу

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» в восьмой раз стали обладателями Кубка России. Казанская команда победила в финальном матче соревнований против «Ленинградки».

В начале матча клуб из Санкт-Петербурга забрал победы в первых двух сетах со счетом 23:25 и 22:25. После этого волейболистки «Динамо-Ак Барс» начали отыгрываться и по итогу победили в трех следующих сетах со счетом 25:13, 25:17, 15:13.

Финал Кубка России по женскому волейболу прошел в Казани.

Вчера в Москве прошел финал Кубка России по волейболу среди мужчин. Московское «Динамо» обыграло казанский «Зенит» в трех партиях. Команда из Москвы завоевала четвертый Кубок России в своей истории.

Диана Соловьёва