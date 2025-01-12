В аэропорту Пулково повторно приостановили прием и вылет рейсов из-за снегопада

Из-за продолжающегося снегопада во второй половине дня 12 января в петербургском аэропорту Пулково снова приостановили прием и выпуск самолетов. Как сообщили в Росавиации, ограничения продлятся, предварительно, в течение 40 минут — до 17:10.

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Такое решение было принято для того, чтобы аэродромная служба Пулково провела работу на взлетно-посадочных полосах для повышения коэффициента сцепления до нормативного состояния, пояснили в ведомстве.

На время ограничений в работе аэропорта возможны уходы самолетов, совершающих рейсы в Петербург, на запасные аэродромы. За период работы аэропорта, после его открытия в 13:20, Пулково обслужил суммарно на прилет и вылет более 10 рейсов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургский аэропорт закрывали для самолетов утром 12 января. Ограничения продолжали действовать в течение пяти часов. За это время было задержано и перенесено более 50 рейсов, на запасные аэродромы отправили 33 самолета, следовавших в Петербург.

Андрей Цедрик