СМИ сообщили о скором возобновлении экспорта газа из Азербайджана в Сербию

Азербайджан в ближайшее время возобновит экспорт газа в Сербию, рассказал источник в азербайджанском правительстве телеканалу AnewZ. Президент Сербии Александр Вучич накануне заявил, что Азербайджан приостановил поставки газа в страну из-за проблем на месторождении Шах-Дениз. Он выразил надежду, что в течение одного-двух месяцев азербайджанская сторона возобновит экспорт.

Собеседники телеканала отметили, что для восстановления поставок газа не потребуется несколько месяцев, поскольку ситуация находится под контролем и является временной.

По словам собеседников, несмотря на проблемы на платформе «Шах-Дениз Альфа», платформа «Шах-Дениз Браво» работоспособна и обеспечивает непрерывность экспорта. Работы по скорейшему решению проблемы на месторождении продолжаются, уточнили источники телеканала.

Азербайджан ежесуточно поставлял в Сербию 1,7 млн куб. м газа. Азербайджан также имеет контракты на поставку газа с Италией, Грецией, Болгарией, Румынией, Венгрией, Словенией, Хорватией, Словакией и Северной Македонией. 10 января сербская энергокомпания NIS попала в санкционный список США.

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