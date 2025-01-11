Азербайджан прекратил поставки газа в Сербию

Азербайджан уведомил Сербию о приостановке поставок газа, рассказал сербский президент Александр Вучич. По его словам, прекращение поставок связано с проблемами на месторождении Шах-Дениз, а значит, Белград больше не может рассчитывать на 1,7 млн куб. м, которые поступали ежесуточно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marko Djurica / Reuters Фото: Marko Djurica / Reuters

«Здесь говорится: "нет уверенности и ясности в том, какой период займет восстановление поставок газа". Переведу вам на сербский язык, дорогой народ. Это значит, что мы с сегодняшнего дня начинаем намного сильнее и больше расходовать собственные резервы»,— сказал господин Вучич на брифинге по итогам переговоров с заместителем госсекретаря США по вопросам управления и ресурсов Ричардом Вермой (цитата по ТАСС). Президент Сербии выразил надежду, что в течение одного-двух месяцев азербайджанская сторона устранит проблемы и поставки возобновятся.

С заместителем госсекретаря США Александр Вучич обсуждал ряд вопросов, в том числе санкции США против одной из крупнейших энергокомпаний в Юго-Восточной Европе — NIS. В американский черный список NIS попала 10 января наряду с «Газпром нефтью».

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