Региональное минимущество согласовало использование участка под гостиницу в Верхних Муллах

Региональное минимущество предоставило разрешение на использование земельного участка на ул. 2-й Красавинской, 86, в Перми для гостиничного обслуживания. Как указано в приказе министерства от 27 декабря, указанная территория в микрорайоне Верхние Муллы находится в зоне индивидуальной усадебной жилой застройки Ж-5. Ранее стало известно, что на этом участке площадью 2,2 тыс. кв. м собирался возвести гостиницу владелец девелоперской группы «Оникс» Демид Кузьмичев.

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В конце декабря пермская комиссия по землепользованию и застройке рассмотрела предложение господина Кузьмичева о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования участка по ул. 2-й Красавинской под «гостиничное обслуживание». Территория под гостиницу расположена среди частной застройки и административных зданий, в числе которых военный комиссариат, Пермский районный суд и другие. На участке по ул. 2-й Красавинской, 86, планируется возвести одноэтажную гостиницу на 10 номеров. Каждый номер рассчитан на проживание до трех гостей. В гостинице появится зона кейтеринга, зона отдыха и фонтан.