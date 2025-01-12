В Анапе на полевых кухнях с начала 2025 года приготовили более 72,3 тысячи блюд

Полевые пункты питания в Анапе 11 января посетили более 5,3 тыс. человек. Всего с начала 2025 года на полевых кухнях приготовили более 72,3 тыс. блюд, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ

В Анапе работают восемь полевых кухонь, предлагающих гречневую кашу, перловку, тушенку и макароны. Эти кухни ежедневно могут обслуживать более 7,5 тыс. волонтеров.

На пляже «Джамайка» также функционирует пункт обогрева и питания для волонтеров, где они могут согреться, выпить чай или кофе и перекусить. Этот шатер ежедневно посещают до 700 человек. В Витязево работает столовая, принимающая до 1,5 тыс. человек в день.

В зоне ликвидации ЧС в Анапе парковки будут оставаться бесплатными до полного завершения работ.

С начала ликвидации ЧС в Анапе и Темрюкском районе было собрано и вывезено с пляжей 157 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

Андрей Пугачев