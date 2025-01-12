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Парковки в зоне ликвидации ЧС в Анапе до завершения работ останутся бесплатными

В зоне ликвидации ЧС в Анапе парковки будут оставаться бесплатными до полного завершения работ. Городские муниципальные парковки возобновят свою работу с 13 января. Об этом сообщает мэрия курорта.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Стоимость парковки в Анапе составляет 40 руб./час. Собранные средства власти направляют на благоустройство города и в дорожный фонд, говорится в сообщении.

С 25 декабря 2024 года статус режима ЧС был изменен на краевой, а с 26-го начал действовать федеральный. По решению мэрии плата за пользование муниципальными парковками не взимается до 13 января. На участках, где ведутся работы по ликвидации последствий выбросов нефтепродуктов — на Пионерском проспекте, в Витязево и в Благовещенской,— парковочные места останутся бесплатными до окончания всех необходимых работ.

Андрей Пугачев

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