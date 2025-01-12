Роман Копылов победил Криса Кертиса на турнире UFC

Российский боец смешанных единоборств Роман Копылов победил американца Криса Кертиса на турнире UFC Fight Night 249. Бой завершился нокаутом в третьем раунде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Копылов

Фото: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports / Reuters Роман Копылов

Фото: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports / Reuters

На счету 33-летнего россиянина теперь 14 побед и 3 поражения. У 37-летнего американца 31 победа и 12 поражений, один бой был признан несостоявшимся.

В главном бою встретились Маккензи Дерн из США и Аманда Рибас из Бразилии. Бразильская спортсменка сдалась в конце третьего раунда.