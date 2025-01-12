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Роман Копылов победил Криса Кертиса на турнире UFC

Российский боец смешанных единоборств Роман Копылов победил американца Криса Кертиса на турнире UFC Fight Night 249. Бой завершился нокаутом в третьем раунде.

Роман Копылов

Роман Копылов

Фото: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports / Reuters

Роман Копылов

Фото: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports / Reuters

На счету 33-летнего россиянина теперь 14 побед и 3 поражения. У 37-летнего американца 31 победа и 12 поражений, один бой был признан несостоявшимся.

В главном бою встретились Маккензи Дерн из США и Аманда Рибас из Бразилии. Бразильская спортсменка сдалась в конце третьего раунда.

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